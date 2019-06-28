اليمن: غريفيثس يزور روسيا والإمارات وعمان لدفع عملية السلام

وكرر المتحدث ستيفان دوجاريك التزام المبعوث الخاص بالتوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع وحث الأطراف وأصحاب المصلحة في اليمن على الالتزام بالتفاعل معه.

وبالانتقال إلى أثر الصراع على المدنيين، قال دوجاريك للصحفيين:

"في اليمن أيضا، يرسم تقرير جديد للأمين العام، حول تأثير النزاع على الأطفال، صورة مدمرة للانتهاكات التي تمس الأولاد والبنات على مدار السنوات الخمس الماضية. مع وجود أكثر من 7500 حالة، كان الانتهاك الأكثر شيوعا الذي وثقته الأمم المتحدة هو قتل الأطفال وتشويههم. كما يوثق التقرير مستويات عالية من تجنيد واستخدام الجنود الأطفال".

من جانبها، وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح، فرجينيا غامبا، معاناة الأطفال في اليمن بأنها "ببساطة مروعة". ودعت غامبا جميع أطراف النزاع إلى الانخراط بنشاط في مفاوضات السلام ووضع حماية أطفال اليمن في صلب المناقشات.

هذا ومن المقرر أن ينشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي عن الأطفال والصراع المسلح نهاية شهر تموز/يوليو المقبل.