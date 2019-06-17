الأمين العام يدين وقوع 3 هجمات انتحارية شمال شرق نيجيريا

وقدم غوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا. وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأبدى الأمين العام أمله في أن يـُقدم المسؤولون عن تلك الهجمات إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

وجدد غوتيريش الإعراب عن تضامن الأمم المتحدة مع حكومة نيجيريا في معركتها ضد الإرهاب والتطرف العنيف. وأكد، مجددا، التزام المنظمة الأممية بمواصلة دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.