الأونروا قدمت خدمات طبية لحوالي 3 ملايين لاجئ فلسطيني عام 2018 

وأضافت وكالة الأونروا، في تقريرها الصحي لعام 2018 الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أن أكثر ثلاثة آلاف موظف من موظفي الأونروا الصحيين قد ساعدوا في هذه الجهود، حيث بلغ متوسط الاستشارات الطبية اليومية لكل طبيب 82 استشارة، وبلغ العدد الإجمالي للاستشارات الطبية 8.6 مليون استشارة، وأكثر من 900 ألف استشارة للأسنان.

وبحسب التقرير الطبي للأونروا، كان عدد النساء الحوامل المسجلات حديثا بنهاية العام الماضي 91 ألف امرأة، تلقت 99% منهن التطعيم ضد التيتانوس. فيما وصلت تغطية الرعاية بعد الولادة إلى 93.6% من النساء الحوامل، حيث حصلت أكثر من 170 ألف امرأة على خدمات تنظيم الأسرة.

ولكن الأونروا أشارت إلى تزايد عدد المرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية بشكل مستمر بمعدل 5% سنويا، حيث لا حظ التقرير الطبي أن عدد المرضى الذين حضروا للمعاينة في مراكز الأونروا الصحية ينقسم إلى التالي:

حوالي 42 ألفا من المصابين بداء السكري ؛

حوالي 110000 من المصابين بداء مرض السكري وارتفاع ضغط الدم معا؛

حوالي 119 ألفا من المصابين بارتفاع ضغط الدم.

قدمت الأونروا الرعاية لما مجموعه 91,274 امرأة حامل في عام 2018! إن 91,4% من النساء اللاجئات من فلسطين قد قمن قبل الولادة بزيارة مراكز الأونروا للرعاية الصحية بمعدل أربع مرات أو أكثر. اقرأوا المزيد عن خدمات الوكالة الصحية هنا:https://t.co/4sv7pJUjwp#UNRWA #forPalestinerefugees pic.twitter.com/Smz5H7qjLf — UNRWA (@UNRWA) May 21, 2019

وقالت الأونروا إن معدل السيطرة على مرض السكري على نطاق الوكالة وصل إلى 31%، وشملت عوامل الخطر لدى المصابين بالأمراض غير السارية التدخين (بنسبة 13%)، والخمول البدني (بنسبة 50.5%)، والسمنة (بنسبة 52.5%)، والكوليسترول المرتفع (بنسبة 43.5%).

وبفضل ارتفاع معدل التغطية بالتطعيم لجميع الفئات العمرية، لم يلاحظ التقرير أي حالات لتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح خلال عام 2018. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل تحصين الأطفال بعمر 12 شهرا لجميع اللقاحات 99.8%، و99.2% للأطفال بعمر 18 شهرا.

وخلال عام 2018، كانت مرافق الرعاية الصحية الأولية التابعة للأونروا تقدم الرعاية لنحو 91،274 من النساء الحوامل، وهو ما يمثل نسبة تغطية تبلغ 58.7 في المائة من جميع حالات الحمل المتوقعة بين اللاجئين الذين تشملهم خدمات الأونروا. وبحسب البيانات قامت %91.4 من النساء الحوامل على نطاق الوكالة بأربع زيارات أو أكثر لعيادات الأونروا قبل الولادة.

جدير بالذكر أن وكالة الأونروا تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1950 -إلى جانب منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة الأخرى- وفقا لمهمتها المتمثلة في تحقيق إمكاناتهم التنموية البشرية الكاملة ورفاههم.

