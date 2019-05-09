الأمين العام يبدي تقديره للدعم القطري لفلسطين

ونقل فرحان حق نائب المتحدث الرسمي ترحيب غوتيريش بالتعاون الذي وصفه بالممتاز بين قطر والأمم المتحدة في تطبيق البرامج الإنسانية والاقتصادية الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق الأنباء فقد تعهدت قطر بتقديم 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية تخصيص 300 مليون دولار في شكل منح وقروض لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية في قطاعي الصحة والتعليم، و180 مليونا للدعم الإنساني الطارئ وجهود الإنقاذ بالإضافة على دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين وخدمات الكهرباء.