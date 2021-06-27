المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط يعلن استئناف تسليم الوقود الممول من قطر إلى غزة غدا

وأوضح البيان الصادر مساء اليوم الأحد بتوقيت القدس، أن "تسليم شحنات الوقود الممول قطريا لمحطة كهرباء غزة سيُستأنف يوم غد الاثنين"، وذلك وفقا لاتفاقية سابقة بين المكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودولة قطر.

وفي البيان قال المنسق الخاص وينسلاند: "أرحب بجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتهدئة الموقف."

وأضاف أن "الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف والشركاء المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة".

المنسق الخاص @TWennesland في مجلس الأمن يتحدث عن

⬅️وقف إطلاق نار هش

⬅️استيطان مستمر

⬅️إرجاء الانتخابات الفلسطينية



كما يدعو إلى التحقيق في وفاة المرشح السياسي الفلسطيني #نزار_بنات في سياق عملية اعتقال نفذتها قوات الأمن الفلسطينية.



-تفاصيل الجلسة👇https://t.co/N7LCA78zhy — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 24, 2021

حذر من تجدد التصعيد

وكان وينسلاند قد حذر يوم الخميس الماضي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، من أن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين إسرائيل وحماس لا يزال هشا للغاية، وحذر من تجدد التصعيد في الفترة المقبلة.

وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية والشركاء، بما في ذلك مصر، لترسيخ وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة واستقرار الوضع في غزة.

قلق خاص من النشاط الاستيطاني

وفي إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام مجلس الأمن، أعرب تور وينسلاند عن قلق إزاء استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

وقال: "لا أزال منزعجا بشدة من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وأشار إلى قلق خاص من المصادقة على خطة لتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) في القدس الشرقية.

المساعدات الإنسانية

سلط المسؤول الأممي الضوء على النداء الإنساني العاجل بقيمة 95 مليون دولار الذي أطلق في 27 أيار/مايو وشكر الدول الأعضاء على التعهدات والمساهمات التي تم تقديمها حتى الآن.

وقال: "يجب على جميع الأطراف أيضا تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق. نحن نتحرك الآن بسرعة لضمان وجود استجابة دولية جيدة التنسيق تركز على مليوني شخص في غزة عانوا لفترة طويلة جدا".