الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم في القدس الشرقية

وقال ماكغولدريك، في بيان صحفي، إن أعمال الهدم في القدس الشرقية قد زادت بوتيرة هائلة خلال الشهر الماضي مما أدى إلى تشريد عشرات الفلسطينيين وفقدان آخرين لسبل كسب الرزق بين ليلة وضحاها. وشدد على ضرورة وقف تلك الأعمال.

وحتى الثلاثين من أبريل/نيسان هدمت 111 منشأة يمتلكها الفلسطينيون في القدس الشرقية خلال العام الحالي، إما بفعل مباشر من السلطات الإسرائيلية أو بيد ملاكها لتجنب دفع غرامات باهظة بعد صدور أوامر هدم نتيجة عدم حصولهم على تصاريح بناء.

وقد هدمت 57% من تلك المنشآت خلال شهر أبريل/نيسان. ووصل عدد المنشآت المهدمة في الضفة الغربية خلال العام الحالي إلى 214.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن السلطات الإسرائيلية هدمت يوم 29 أبريل/نيسان وحده، 31 مبنى في عدة أحياء بالقدس الشرقية، وهو أعلى عدد من المباني التي تهدم في يوم واحد في القدس الشرقية منذ عام 2009 عندما بدأ المكتب الرصد المنهجي لعمليات الهدم.

وهدمت القوات الأمنية الإسرائيلية 4 مبان في منطقة وادي ياصول في حي سلوان يوم 30 أبريل/نيسان مما أدى إلى إجلاء 11 لاجئا فلسطينيا، منهم 7 أطفال قسرا.

غوين لويس مديرة عمليات الأونروا في الضفة الغربية قالت إن بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول، وهم من المهجرين أصلا نتيجة الصراع عام 1948، يواجهون الآن احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم.

وقال جيمس هينان رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن إسرائيل ملزمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاه السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم.

مزيد من التفاصيل على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.