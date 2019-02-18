الأمم المتحدة تبدي القلق بشأن إجلاء أسرة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية

وشدد جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة وقف عمليات الإجلاء هذه.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر أن القوات الإسرائيلية أخلت الأسرة الفلسطينية المكونة من 10 أفراد، منهم 3 أطفال، من منزلها.

Today, Israeli forces evicted a #Palestinian family of ten, including three children, from their home in #EastJerusalem. pic.twitter.com/1GzHaEv0sc — OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) February 17, 2019

وكان عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قد دعوا آخر الشهر الماضي إلى وقف خطط تهجير لاجئين فلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، إذ يواجه 32 فردا، منهم ستة أطفال، من أسرة الصباغ الفلسطينية الإخلاء القسري الوشيك من منزلهم والترحيل الجبري منه.

وأضاف بيان المسؤولين "في العديد من الحالات في القدس الشرقية، بما فيها حي الشيخ جراح، يقع الإخلاء القسري الذي يطال الفلسطينيين في سياق المستوطنات التي تقيمها إسرائيل وتوسعها، والتي تنتفي الصفة القانونية عنها بموجب القانون الدولي الإنساني."