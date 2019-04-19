 

الأمم المتحدة تنعي قائد قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان

Photo: UNDOF
قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)
19 نيسان/أبريل 2019
السلم والأمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ أساه للوفاة المفاجئة للواء فرانسيس فيب سانزيري رئيس قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان وقائد قواتها.

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة ستتذكر الجنرال الغاني، فرانسيس فيب سانزيري، لحياته المهنية المثالية وقيادته الرائدة في خدمة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عدة مواقع، بما في ذلك مع بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون.
 
وحسبما ما أورد المتحدث الرسمي باسمه اليوم الجمعة 19 أبريل، تقدم الأمين العام بتعازيه القلبية إلى "أسرة الجنرال فيب سانزيري وأحبائه وإلى حكومة غانا والقوات المسلحة الغانية،" وأعرب عن تعاطفه مع أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

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