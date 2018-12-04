الجيش الإسرائيلي يبلغ اليونيفيل بقيامه بأنشطة البحث عن أنفاق جنوب الخط الأزرق

وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن الوضع العام في منطقة عملياتها ما زال هادئا. وقالت إنها تعمل مع جميع الأطراف من أجل الحفاظ على الاستقرار العام.

وذكر بيان صحفي صادر عن اليونيفيل أن جنود حفظ السلام زادوا دورياتهم على طول الخط الأزرق، إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار العام وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد.

كما يتواصل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، بشكل وثيق، مع كل من القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي.

وحث ديل كول مجدداً جميع الأطراف على استخدام آليات اليونيفيل في مجال الارتباط والتنسيق والآلية الثلاثية لتهدئة أي توتر.

وذكر البيان أن فرق الارتباط التابعة لليونيفيل تعمل على جانبي الخط الأزرق.

وتراقب اليونيفيل الخط الأزرق على مدار الساعة، وتقوم بالإعلان عن جميع انتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وهو القرار الذي يشكل جوهر ولاية اليونيفيل.