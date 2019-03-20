مع اقتراب المؤتمر الوطني، الممثل الخاص يدعو إلى اغتنام الفرصة للخروج من المرحلة الانتقالية

الممثل الخاص، السيد غسان سلامة، أطلع أعضاء مجلس الأمن صباح الأربعاء على الأوضاع في ليبيا متحدثا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة. وقال إن "الوضع في ليبيا قد وصل إلى منعطف حرج،" مشيرا إلى انخراط البعثة في العمل على منع التطورات والتوترات الأخيرة على أرض الواقع من التصاعد.

وسلط الممثل الخاص الضوء على عدد من التطورات الإيجابية التي تنذر بقرب انتهاء الفترة الانتقالية قبل ثماني سنوات. ومن بين تلك التطورات، انتقال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مقرها الجديد الآمن، ودعم الاتحاد الأفريقي لخطة عمل الأمم المتحدة، وأيضا اقتراب انعقاد المؤتمر الوطني، في الفترة من 14 إلى 16 أبريل.

وحذر الممثل الخاص من مغبة عدم اغتنام الفرصة التي يقدمها المؤتمر الوطني، قائلا إن ذلك لن يؤدي إلا إلى خيارين محتملين، إما جمود طويل أو الصراع.

"هذا الجمود قد يؤدي في النهاية إلى الصراع. أو قد يندلع الصراع في وقت أقرب بكثير. إن الفشل الآن في دفع العملية السياسية يدل بشكل مطلق على أن البلاد تخضع لسيطرة السلاح بالكامل. لكن اليوم، لدينا القدرة على التراجع من حافة هذه الهاوية. يوفر المؤتمر الوطني فرصة حاسمة لجميع الأطراف لتنحية خلافاتهم جانبا لصالح البلاد، لتوحيد صفوفهم وتجنب الحرب واختيار طريق السلام والرخاء."

ومن المقرر أن يختار المؤتمر الوطني ما إذا كان سيصادق على الميثاق الوطني، كما من المتوقع أن يرسم خريطة طريق لإتمام الفترة الانتقالية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة أو على مراحل، كما أشار الممثل الخاص.

ونظرا لما تمثله الأيام المقبلة من أهمية لليبيين، دعا السيد سلامة الشعب الليبي إلى الاتحاد وتجنب أعمال التحريض، لا سيما في ظل "الارتفاع الملحوظ في استخدام المنصات الإعلامية كأدوات للتحريض،" حسب تعبيره.

كما دعا الممثل الخاص المجتمع الدولي إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولا، والعمل بشكل ملتزم وصادق للضغط على جميع الأطراف لتجنب الصراع وإبرام صيغة سلمية لإنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا من أجل جميع الشعب الليبي.