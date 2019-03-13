مسؤولان في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يزوران ليبيا لدعم جهود التسوية السلمية

وخلال الزيارة، عقد الوفد المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اجتماعات في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء آخرين في حكومة الوفاق الوطني، كما أشار ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، ومفوض الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، يقومان بزيارة إلى #ليبيا استغرقت يومينhttps://t.co/t4U5ZHzMTZ pic.twitter.com/UIxmwqGKEU — UNSMIL (@UNSMILibya) March 13, 2019

وقال دو جاريك: "تم اطلاع المسؤوليْن على الترتيبات الأمنية في طرابلس والتقيا بمجموعة نسائية. واليوم، سافرت السيدة ديكارلو والسفير شرقي برفقة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة إلى بنغازي، حيث التقيا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر."

وكيلة الأمين العام ل-@UNDPPA ماري روز ديكارلو ومفوض السلم والأمن بـ @AU_PSD إسماعيل شرقي التقيا اليوم بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بحضور الممثل الخاص غسان سلامة. وجدد وفد الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي دعمهم الكامل لتسوية سياسية تهدف لإنهاء المرحلة الإنتقالية في #ليبيا pic.twitter.com/tfHKduJaEp — UNSMIL (@UNSMILibya) March 13, 2019

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن الزيارة المشتركة كانت دعما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، وتوحيد مؤسسات البلاد، وإجراء الانتخابات الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.