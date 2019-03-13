 

مسؤولان في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يزوران ليبيا لدعم جهود التسوية السلمية

UN Photo/Manuel Elias :الصورة
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.
13 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

اختتمت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، زيارة مشتركة إلى ليبيا استغرقت يومين من أجل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة هناك للتوصل إلى تسوية سلمية.  

وخلال الزيارة، عقد الوفد المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اجتماعات في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء آخرين في حكومة الوفاق الوطني، كما أشار ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام.  

 

وقال دو جاريك: "تم اطلاع المسؤوليْن على الترتيبات الأمنية في طرابلس والتقيا بمجموعة نسائية. واليوم، سافرت السيدة ديكارلو والسفير شرقي برفقة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة إلى بنغازي، حيث التقيا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر."  

 

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن الزيارة المشتركة كانت دعما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، وتوحيد مؤسسات البلاد، وإجراء الانتخابات الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي. 

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