مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل للممثل الخاص في ليبيا في سعيه للتوصل إلى حل سياسي

ودعا أعضاء المجلس، في بيان صحفي، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى التوحد لدعم الممثل الخاص في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة في البلاد.

علاوة على ذلك، رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان الممثل الخاص بأن المؤتمر الوطني سيعقد في الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2019 في غدامس في ليبيا، وأيضا بعقد محادثات بتيسير من الأمم المتحدة، في أبو ظبي نهاية الشهر الماضي، بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، واتفاقهم على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة.

هذا وأكد البيان أن المؤتمر الوطني يوفر فرصة حاسمة لجميع الليبيين لتنحية خلافاتهم جانبا وممارسة ضبط النفس لصالح البلاد والشعب الليبي، ودعا جميع الحضور في المؤتمر الوطني إلى الاجتماع للانخراط بحسن نية في هذه العملية الليبية التي تقودها ليبيا.