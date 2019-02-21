إنهاء الاستعمار، قصة لم تنته لـ17 إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي

ومن بين الأقاليم السبعة عشر، إقليم الصحراء الغربية المدرج في القائمة منذ عام 1963، وتبلغ مساحته 266 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانه 586 ألفا وفق الأرقام المنشورة على صفحة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار.

وفي افتتاح أعمال اللجنة لعام 2019، قال غوتيريش إن إنهاء الاستعمار ساعد في تغيير عضوية الأمم المتحدة لتنمو المنظمة من 51 بلدا عضوا إلى 193 في الوقت الحالي.

وأضاف أنطونيو غوتيريش أن كلا من الأقاليم السبعة عشر تستحق الاهتمام، وتنتظر تحقيق الحكم الذاتي، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان عام 1960 حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.

"لإنهاء الاستعمار، يتعين الإنصات لأصوات شعوب هذه الأقاليم. تعاون كل الأطراف المعنية، بما في ذلك القوى التي تتولى الإدارة، حيوي أيضا. ومن المهم للغاية كذلك، أن تتفهم شعوب الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي الخيارات المتعلقة بوضعها السياسي وحقها في اختيار مستقبلها بحرية."

وأشاد غوتيريش باللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار لجهودها الحثيثة لتنفيذ ولايتها ودعم شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وقال إن اللجنة رافقت الكثير من الأقاليم في رحلتها منذ بداية الستينيات.

وقال إن نجاحات الأمم المتحدة عبر العقود يمكن أن تلهم الجهود المبذولة اليوم. ودعا إلى مواصلة مساعدة كل شعوب هذه الأقاليم لإنجاح عملية إنهاء الاستعمار، وفق اختيارها.

ومن الأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تخضع 10 لإدارة المملكة المتحدة منها برمودا وجبل طارق، و3 لإدارة الولايات المتحدة منها ساموا الأميركية وغوام. ويخضع إقليمان لإدارة فرنسا، وإقليم لإدارة نيوزيلندا.