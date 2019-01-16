الأمين العام يحث الدول الأعضاء على تعزيز مكافحة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة

هذا العام، ظلل الأمين العام أنطونيو غوتيريش عددا من التحديات، التي توّلد القلق والريبة في المجتمعات وتخلق استقطابا سياسيا واجتماعيا فيها. ومنها على سبيل المثال، النزاع المسلح الذي يهدد الملايين ويؤدي إلى مستويات قياسية من النزوح القسري، ونمو الفقر والجوع مجددا، واستمرار ارتفاع عدم المساواة، فضلا عن أزمة المناخ التي تعيث فسادا في العالم، كما قال.

وأوضح السيد غوتيريش أنه "في مثل هذا السياق، ليس من الصعب فهم سبب فقد العديد من الناس الثقة في المؤسسات السياسية، والتشكيك فيما إذا كانت الحكومات الوطنية تهتم بهم، والتشكيك في قيمة المؤسسات الدولية" الأمر الذي يطال أيضا الأمم المتحدة.

ولكن على الرغم من ذلك، أشار السيد غوتيريش إلى ما يمكن أن تحققه دبلوماسية السلام، المدعومة من الأمم المتحدة، في بعث الأمل في مواقف تبدو مستعصية؛ كما حدث في المشاورات السياسية في اليمن، التي فتحت الطريق أمام وقف إطلاق النار مما يبشر بإنهاء أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وحوار السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، والتوصل إلى اتفاق سلام في جنوب السودان، واتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا، وغير ذلك الكثير.

تغير المناخ معضلة العصر

إلا أن هناك من التحديات ما يتطلب جهودا معززة وطموحا أكبر بكثير مما هو عليه الحال الآن، على رأس هذه التحديات يأتي تغير المناخ، كما أشار الأمين العام. فعلى الرغم من اعتماد برنامج العمل لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ في كاتوفيتسا، يظل تغير المناخ "تحد أكبر لعالم اليوم وغدا". إذ تزداد درجات الحرارة بشكل أكثر وأسرع، وتزداد الأمور سوءا مما كان متوقعا. وقال غوتيريش:

"في الأسبوع الماضي، وجدت دراسة أن درجات حرارة المحيطات ترتفع بنسبة 40% أسرع مما توقعه كبار العلماء في العالم قبل خمس سنوات فقط. خلال العقد القادم، نحتاج إلى تحويل اقتصاداتنا على نطاق غير مسبوق للحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية. بحلول عام 2020، بموجب اتـفاق باريس، تهدف الدول الأعضاء لتقييم التقدم وتقديم تعهدات جديدة لتحقيق الأهداف التي وافقت عليها. وبحلول عام 2050، نحتاج إلى الوصول إلى تصفير محصلة الانبعاثات العالمية."

World Bank/Jutta Benzenberg

ولتحقيق ذلك، لا بد من الاستفادة من الطاقة النظيفة الخضراء، بحسب الأمين العام، الذي قال إنه سيعقد في 23 سبتمبر المقبل قمة المناخ لحشد جهود القادة السياسيين ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، ورفع مستوى الطموح على عدد من الأصعدة لتفوق حجم التحدي.

[ تقرير دولي يؤكد ضرورة إحداث تغيير غير مسبوق كيلا يتخطى ارتفاع حرارة العالم 1.5 درجة مئوية ]