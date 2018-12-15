 

مؤتمر المناخ يوافق على برنامج عمل اتفاق باريس، والأمم المتحدة تدعو إلى رفع سقف الطموح

UNFCCC/James Dowson
الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كاتوفيتسا، بولندا. 16 ديسمبر 2018.
15 كانون الأول/ديسمبر 2018
تغير المناخ

بعد أسبوعين من الاجتماعات والمفاوضات، اعتمد المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كاتوفيتسا، بولندا، مجموعة من التوجيهات القوية لتنفيذ اتفاق باريس، بهدف الحد من ارتفاع حرارة العالم كيلا يتعدى درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
 

بعد أيام طويلة من المفاوضات ليلا ونهارا، رحبت الوفود بتصفيق حار برئيس المؤتمر مايكل كيرتيكا عندما افتتح الجلسة الختامية للمؤتمر التي أؤجلت نحو عشر مرات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق.
شكر كيرتيكا المئات من أعضاء الوفود على صبرهم، وقال إن الليلة الماضية كانت طويلة للغاية. انفجرت القاعة ضحكا، عندما أظهرت الكاميرات على الشاشة الضخمة في القاعة أحد المشاركين في المؤتمر وهو يتثاءب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن موافقة المشاركين في مؤتمر المناخ في كاتوفيتسا على برنامج عمل اتـفاق باريس، هو أساس عملية التحول التي ستتطلب تعزيز طموح المجتمع الدولي في مجال العمل المناخي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عن الأمين العام، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مساء السبت، بعد مفاوضات معقدة بين المشاركين في المؤتمر الذي كان من المقرر أن يختتم يوم الجمعة.

وعلى موقع تويتر، قال الأمين العام "إن  الموافقة على برنامج عمل اتفاق باريس في مؤتمر المناخ في كاتوفيتسا، بولندا، هو أساس عملية جديدة في مجال العمل المناخي. الطموح سيكون في قلب قمة المناخ التي سأعقدها في سبتمبر. حان الوقت لإبداء الطموح القوي لهزيمة التغير المناخي."

 

وقال الأمين العام إن مؤتمر المناخ في كاتوفيتسا أظهر مرة أخرى قوة اتفاق باريس، الذي يعد خارطة طريق صلبة للعمل المناخي.

وقال الأمين العام إن "العلم أظهر بشكل واضح أننا بحاجة إلى تعزيز الطموح لهزيمة التغير المناخي."
وأضاف الأمين العام أن أولوياته الخمس من الآن ستكون:
1 –الطموح
2 –الطموح
3 –الطموح
4 -الطموح
5- الطموح
وفسر غوتيريش ذلك بالقول "الطموح في التخفيف من آثار التغير المناخي، والطموح في التكيف معه، والطموح في التمويل، والطموح في التعاون التكنولوجي وبناء القدرات، والطموح في الابتكار التكنولوجي."
 

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يرشد الطموح كل الدول الأعضاء فيما تعد "مساهماتها المحددة وطنيا"في مجال المناخ لعام 2020 لعكس مسار الاتجاه الحالي الذي يسير عليه التغير المناخي بوتيرة أسرع من جهود مكافحته.

رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا هنأت المشاركين في المؤتمر الرابع والعشرين لأطراف اتفاقية المناخ على الاختتام الناجح للمؤتمر.

وقالت على موقع تويتر إن "العمل الحقيقي يبدأ الآن لتنفيذ اتفاق باريس ورفع مستوى الطموح." ودعت إلى البناء على ما تحقق في مؤتمر كاتوفيتسا، في الاجتماع رفيع المستوى المقرر في نيويورك حول المناخ وأهـداف التنمية المستدامة في 28 مارس/آذار.

أحد العناصر الرئيسية للاتفاق، يتمثل في وضع إطار عمل شفاف لتعزيز الثقة بين الدول بشأن قيام كل منها بدور في معالجة تغير المناخ.

يحدد إطار العمل كيفية تقديم الدول المعلومات عن خطط العمل الوطنية بما في ذلك تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية حساب انبعاث غازات الاحتباس الحراري بشكل موحد. وتمثل إنجاز آخر لمفاوضات كاتوفيتسا في كيفية التقييم الجماعي لفعالية العمل المناخي في عام 2023، ومتابعة التقدم حول تطوير التكنولوجيا ونقلها.
 

الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ قالت إن التوجيهات التي عملت الوفود على الاتفاق عليها، متوازنة وتعكس بوضوح كيفية توزيع المسؤوليات بين دول العالم.
وأضافت، في مؤتمر صحفي، أن التوجيهات المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس تقر باختلاف القدرات والواقع الاقتصادي والاجتماعي للدول، فيما توفر أساسا للطموح المتزايد.

وبالإضافة إلى المفاوضات السياسية بين الدول حول توجيهات اتفاق باريس، اكتظت أروقة المؤتمر بما يقرب من 28 ألف مشارك تبادلوا الآراء والأفكار الخلاقة وحضروا فعاليات ثقافية وأقاموا الشراكات للتعاون بين القطاعات المختلفة.

وشهد المؤتمر إعلان عدد من المبادرات والتعهدات المالية بشأن العمل المناخي. فتعهدت ألمانيا والنرويج بأنهما ستضاعفان مساهماتهما لصندوق المناخ الأخضر، الذي أنشئ لدعم الدول النامية. وأعلن البنك الدولي أيضا أنه سيعزز التزامه بالعمل المناخي بعد عام 2021 إلى 200 مليار دولار.

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