الأمم المتحدة ترحب بنتائج مؤتمر باليرمو وتدين الهجوم على مستشفى في بنغازي

رحبت الأمم المتحدة بالوحدة التي أبداها المجتمع الدولي في دعم خطة عملها بشأن ليبيا، وجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة في هذا الصدد.
وقد أكدت نتائج مؤتمر باليرمو، الذي استضافته إيطاليا حول ليبيا، على خطة عمل الأمم المتحدة التي تشمل عقد مؤتمر وطني شامل بقيادة ليبية مطلع العام المقبل، بما يضع مصير العملية السياسية في أيدي الليبيين، كما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك.
ومن ناحية أخرى، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها، وآخرها الهجوم على مركز الجراحات التخصصية في مدينة بنغازي.
وشددت البعثة على ضرورة أن تتوقف أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية وأطقمها، التي يحظرها القانون الإنساني الدولي، وأيضا تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
تدين #الأمم_المتحدة الإعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها في #ليبيا، آخرها الهجوم على مركز الجراحات التخصصية في #بنغازي. يجب أن تتوقف أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية وأطقمها التي يحظرها القانون الإنساني الدولي ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة pic.twitter.com/P6J0Ltd8qz— UNSMIL (@UNSMILibya) November 15, 2018