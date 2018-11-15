الأمم المتحدة ترحب بنتائج مؤتمر باليرمو وتدين الهجوم على مستشفى في بنغازي

وقد أكدت نتائج مؤتمر باليرمو، الذي استضافته إيطاليا حول ليبيا، على خطة عمل الأمم المتحدة التي تشمل عقد مؤتمر وطني شامل بقيادة ليبية مطلع العام المقبل، بما يضع مصير العملية السياسية في أيدي الليبيين، كما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك.

ومن ناحية أخرى، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها، وآخرها الهجوم على مركز الجراحات التخصصية في مدينة بنغازي.

وشددت البعثة على ضرورة أن تتوقف أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية وأطقمها، التي يحظرها القانون الإنساني الدولي، وأيضا تقديم المسؤولين عنها للعدالة.