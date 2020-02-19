ليبيا: حكومة الوفاق الوطني تبلغ الأمم المتحدة بقرار تعليق مشاركتها في محادثات جنيف احتجاجا على قصف ميناء طرابلس

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي، إنه عقب الهجوم على ميناء طرابلس، أخطرت حكومة الوفاق الوطني الليبي بعثة الأمم المتحدة بقرارها إيقاف مشاركتها مؤقتا في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية في جنيف.

وقال حق إن البعثة جددت دعوتها لجميع الأطراف لاحترام الهدنة، والكف عن تصعيد النزاع واستهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وكانت الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة قد بدأت في جنيف، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين، قبل أن يعلن وفد حكومة الوفاق الوطني الليبي وقف مشاركته في المحادثات، بعد ورود أنباء عن قصف ميناء العاصمة الليبية.

بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: https://t.co/AhLJnZZhxC pic.twitter.com/sINaVN9BBN — UNSMIL (@UNSMILibya) February 19, 2020

وأعربت بعثة أونسميل عن أملها في استئناف الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة. وقال فرحان حق إن "الممثل الخاص غسان سلامة على اتصال مع قيادة حكومة الوفاق الوطني الليبي في جنيف وطرابلس وكذلك مع الشركاء الدوليين والدول الأعضاء للحفاظ على الزخم."

وتجتمع الأطراف - المعروفة باسم "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5" - بعد أشهر من الصراع خارج طرابلس. ويضم هذا الاجتماع ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.