جهود غير مسبوقة لمنع نشوب الصراع بين غزة وإسرائيل

وفي إفادتها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت روز ماري ديكارلو:

"خلال الأسابيع الأخيرة، تدهورت أيضا الأوضاع الإنسانية في غزة. يعود ذلك جزئيا إلى القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة والتي أحرقت آلاف الهكتارات من الحقول الإسرائيلية والغابات والأرض الزراعية. في الخامس عشر من أغسطس/آب أعادت إسرائيل فتح المعبر بالكامل ووسعت نطاق الصيد إلى تسعة أميال بحرية."

وأشارت ديكارلو إلى أن إسرائيل أغلقت معبر إيريز المخصص لحركة الأشخاص، أمام سكان غزة والضفة الغربية في التاسع عشر من الشهر الحالي، باستثناء عمال الإغاثة بسبب أعمال العنف عند الحاجز وفق السلطات الإسرائيلية.

ودعت المسؤولة الدولية جميع الأطراف إلى ضمان دخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن التطورات الأمنية والسياسية.

وجددت ديكارلو دعوات المنسق الخاص ملادينوف لحماس لتقديم معلومات كاملة عن المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأفادت ديكارلو بأن الأمم المتحدة تتخذ خطوات لتعزيز قدراتها على الأرض لتتمكن من تقديم دعم أفضل لمشاريع الطاقة والماء والصحة وتوفير فرص العمل، التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.

وأعربت عن سعادتها لنظر الكثير من المانحين والمنظمات الدولية في إمكانية زيادة مخصصاتهم لفلسطين. وقالت إن هذه هي الاستجابة الملائمة لوضع البنية الأساسية المتهالكة في غزة واقتصادها المنهار.

دعم المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا

وأشارت ديكارلو إلى زيادة مخصصات البنك الدولي إلى تسعين مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك توفير نحو 4000 فرصة عمل قصيرة الأمد. وقالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا قام بإسراع وتيرة تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية الطارئة.

"تركز جهود البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توفير فرص العمل للشباب والنساء. يطمح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تخصيص 40% من فرص العمل للنساء، وهي خطوة مهمة بالنظر إلى أن معدلات البطالة بين الفلسطينيات تزيد بشكل كبير عن الرجال، لتتعدى 78% في غزة في الربع الثاني من عام 2018. يأتي ذلك بعد إطلاق برنامج العمل الكريم للمرأة، في شهر مايو أيار وهو مبادرة مشتركة بين إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية."

وأكدت ديكارلو أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيات، أمر أساسي للسلم والاستقرار. وأشارت أيضا إلى جهود تعزيز دور النساء الفلسطينيات في منع نشوب الصراعات، بموجب قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلم والأمن.

وأعربت عن القلق البالغ إزاء نفاد تمويل الوقود الطارئ الذي تشتريه الأمم المتحدة، لضمان مواصلة عمل 250 منشأة أساسية في غزة. وقالت إن الحاجة تشتد لتوفير 4.5 مليون دولار لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية حتى نهاية العام الحالي.

ورحبت ديكارلو بجهود مصر المستمرة لتيسير المصالحة الفلسطينية التي تعد أساسية لتحسين الأوضاع في غزة وأيضا لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية.

وتطرقت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية إلى الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها وكالة الأونروا. وقالت إن الأمين العام كان قد حذر من أن عدم سد العجز المالي المقدر بـ217 مليون دولار سيخلف عواقب إنسانية وتنموية وخيمة، وتبعات على الاستقرار الإقليمي.

وأكدت المسؤولة الدولية موقف الأمم المتحدة المتمثل في أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أمام السلام، مشيرة إلى إعلان السلطات الإسرائيلية لأول مرة منذ عام 2014، أنها ستطرح مناقصات لبناء 603 وحدة سكنية في مستوطنة في القدس الشرقية.

الكلمة الكاملة لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية أمام مجلس الأمن الدولي (بالإنجليزية).