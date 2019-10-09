 

وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في لبنان، المحطة النهائية في جولتها الشرق أوسطية

UN Photo/Loey Felipe
روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام. (من الأرشيف)
9 تشرين الأول/أكتوبر 2019
السلم والأمن

تزور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو حاليا منطقة الشرق الأوسط للبحث مع النظراء والشركاء الرئيسيين في الجهود الجارية التي تبذلها بعثات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها في المنطقة.

وقد وصلت اليوم إلى لبنان وستبقى هناك حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أجرت محادثات مع مسؤولين حكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء سعد الحريري.

 

كما التقت خلال زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، السيد يان كوبيش، وستلتقي بممثلين عن منظمات من المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات تهتم بشؤون المرأة.

 

ومن المتوقع أيضا أن تعقد لقاء مع ممثلي فريق الأمم المتحدة في البلاد. كما ستزور مقر اليونيفيل في جنوب لبنان.

وكانت ديكارلو قد عرّجت يوم أمس على العاصمة الأردنية عمان حيث التقت بمسؤولين أردنيين وممثلين عن الأمم المتحدة.

 

كما زارت أيضا من 5 إلى 8 من الشهر الجاري، مسؤولين حكوميين ومنظمات من المجتمع المدني في إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في القدس، السيد نيكولاي ملادينوف.

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