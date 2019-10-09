وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في لبنان، المحطة النهائية في جولتها الشرق أوسطية

تزور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو حاليا منطقة الشرق الأوسط للبحث مع النظراء والشركاء الرئيسيين في الجهود الجارية التي تبذلها بعثات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها في المنطقة.
وقد وصلت اليوم إلى لبنان وستبقى هناك حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أجرت محادثات مع مسؤولين حكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء سعد الحريري.
استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري @saadhariri، وكيلة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو والمنسق الخاص للأمم المتحدة في #لبنان جان كوبيس@UNJanKubis @UN pic.twitter.com/DCYXjHS6Qm— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 9, 2019
كما التقت خلال زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، السيد يان كوبيش، وستلتقي بممثلين عن منظمات من المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات تهتم بشؤون المرأة.
ومن المتوقع أيضا أن تعقد لقاء مع ممثلي فريق الأمم المتحدة في البلاد. كما ستزور مقر اليونيفيل في جنوب لبنان.
وكانت ديكارلو قد عرّجت يوم أمس على العاصمة الأردنية عمان حيث التقت بمسؤولين أردنيين وممثلين عن الأمم المتحدة.
كما زارت أيضا من 5 إلى 8 من الشهر الجاري، مسؤولين حكوميين ومنظمات من المجتمع المدني في إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في القدس، السيد نيكولاي ملادينوف.