وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في لبنان، المحطة النهائية في جولتها الشرق أوسطية

كما التقت خلال زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، السيد يان كوبيش، وستلتقي بممثلين عن منظمات من المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات تهتم بشؤون المرأة.

ومن المتوقع أيضا أن تعقد لقاء مع ممثلي فريق الأمم المتحدة في البلاد. كما ستزور مقر اليونيفيل في جنوب لبنان.

وكانت ديكارلو قد عرّجت يوم أمس على العاصمة الأردنية عمان حيث التقت بمسؤولين أردنيين وممثلين عن الأمم المتحدة.