الأمم المتحدة تدعو إلى توفير 4.5 مليون دولار لمنع وقف الخدمات المنقذة للحياة في غزة

وقال، في بيان صحفي، إن الخدمات المنقذة للحياة في القطاع تعتمد بشكل كبير على وقود الطوارئ الممول من المانحين. وأشار إلى أن مخزون هذا الوقود آخذ في النفاد، مضيفا أن الأمم المتحدة ستوفر آخر ما تبقى لها من إمدادته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال "بدون تأمين الأموال اللازمة لتمكين تقديم إمدادات الوقود بصورة متواصلة، فسوف يُجبر مقدمو الخدمات على تعليق عملياتهم، أو تقليصها إلى حد كبير، بدءا من مطلع شهر أيلول/سبتمبر، وهو ما يحمل في طياته عواقب خطيرة محتملة."

وذكر البيان الصحفي أن وقود الطوارئ، الذي تورده الأمم المتحدة، يـُقدم لنحو 250 منشأة من منشآت الصحة والمياه والصرف الصحي لتشغيل المولدات، التي لا يستغنى عنها في ظل أزمة الطاقة المزمنة في غزة.

وأضاف البيان أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة عرضة لخطر فيضان مياه الصرف الصحي، في حال نفاد الوقود في محطات ضخ مياه الصرف الرئيسية، البالغ عددها 41، في قطاع غزة.

وتشتد الحاجة إلى 4.5 مليون دولار لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.