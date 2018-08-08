ملادينوف: عدم احتواء التصعيد بين غزة وإسرائيل سيخلف عواقب مدمرة

وقال البيان الصحفي إن الأمم المتحدة تواصلت مع مصر وكل الأطراف المعنية، في جهد غير مسبوق لتجنب مثل هذا التطور.

وأضاف ملادينوف أن الجهود الجماعية منعت انفجار الوضع حتى الآن، ولكنه قال إن عدم احتواء التصعيد الحالي على الفور، قد يؤدي إلى تدهور الوضع بسرعة ويخلف عواقب مدمرة على الجميع.

وأكد المسؤول الدولي أنه سيواصل العمل بجد لضمان ابتعاد غزة عن حافة الصراع، ولمعالجة كل القضايا الإنسانية، وإنجاح الجهود التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.