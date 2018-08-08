ملادينوف: عدم احتواء التصعيد بين غزة وإسرائيل سيخلف عواقب مدمرة

أعرب نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن القلق البالغ بشأن التصعيد الأخير للعنف بين غزة وإسرائيل، وخاصة إطلاق عدة صواريخ اليوم باتجاه جنوب إسرائيل. وأشار ملادينوف، في بيان صحفي، إلى تحذيره على مدى أشهر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة تهدد باندلاع صراع مدمر لا يريده أحد.
وقال البيان الصحفي إن الأمم المتحدة تواصلت مع مصر وكل الأطراف المعنية، في جهد غير مسبوق لتجنب مثل هذا التطور.
وأضاف ملادينوف أن الجهود الجماعية منعت انفجار الوضع حتى الآن، ولكنه قال إن عدم احتواء التصعيد الحالي على الفور، قد يؤدي إلى تدهور الوضع بسرعة ويخلف عواقب مدمرة على الجميع.
وأكد المسؤول الدولي أنه سيواصل العمل بجد لضمان ابتعاد غزة عن حافة الصراع، ولمعالجة كل القضايا الإنسانية، وإنجاح الجهود التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.