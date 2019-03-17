 

الأمم المتحدة تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في غزة

UN News/Reem Abaza
أحد شوارع حي الشجاعية في قطاع غزة.
17 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

أدان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

وأعرب المنسق الخاص نيكولاي ملادينوف، في بيان أصدره اليوم الأحد، عن قلقه بشكل خاص إزاء الضرب الوحشي للصحفيين والموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل.

وقال السيد ملادينوف إن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في القطاع،" مشددا على حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام.

وبينما دعا ملادينوف جميع الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط بجدية مع مصر من أجل تنفيذ اتفاقية القاهرة (2017) بالكامل، أكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة الناس في غزة ورفع الإغلاقات ودعم المصالحة.
 

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