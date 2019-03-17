الأمم المتحدة تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في غزة

وأعرب المنسق الخاص نيكولاي ملادينوف، في بيان أصدره اليوم الأحد، عن قلقه بشكل خاص إزاء الضرب الوحشي للصحفيين والموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل.

وقال السيد ملادينوف إن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في القطاع،" مشددا على حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام.

وبينما دعا ملادينوف جميع الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط بجدية مع مصر من أجل تنفيذ اتفاقية القاهرة (2017) بالكامل، أكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة الناس في غزة ورفع الإغلاقات ودعم المصالحة.

