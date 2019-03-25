الأمين العام: إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل انتهاك خطير وغير مقبول  

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام "يشعر بقلق بالغ" إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بغزة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وبشأن آخر التقارير عن إطلاق النار على غزة، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة على علم بتلك التقارير وإنها تراقب الأحداث، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية واصلت العمل مع مصر وجميع الأطراف المعنية في محاولة لتهدئة الوضع.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على أن المزيد من التصعيد "من المرجح أن يزيد الوضع السيء أصلا سوءا، خاصة بالنسبة للمدنيين في غزة وما جاورها".