قلق دولي بشأن الأوضاع في مالي في ظل تزايد

جاءت تصريحات تين بعد هجومين أديا إلى وقوع قتلى وجرحى خلال الأيام الأخيرة استهدفا القوات الدولية في مالي، من بينهما تفجير انتحاري في غاو أدى إلى مقتل اثتيت من المدنيين على الأقل وإصابة 15 بجراح.

وقال تين إن الأنباء تفيد بمقتل أكثر من 120 شخص خلال ثلاثة أيام في ميناكا، بالشرق، خلال شهري أبريل ومايو. وأشار إلى أن المتطرفين الذين يستخدمون العنف استغلوا عدم توفر الخدمت الأساسية للتلاعب بالسكان وتأليبها ضد بعضها البعض.

وتطرق الخبير الدولي، في بيان صحفي، إلى الادعاءات المتزايدة ضد القوات المسلحة المالية.

وقبيل الانتخابات الرئاسية المقررة آخر الشهر الحالي، حث تين المشاركين فيها على منع خطاب الكراهية أو الدعوة إلى ارتكاب أعمال العنف.

وكان الخبير الدولي قد زار مالي في الفترة بين 24 و29 من الشهر الماضي في ظل الانعدام المتزايد للأمن وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية.