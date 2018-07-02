الأمم المتحدة تدين هجوما على القوات الدولية في مالي

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وكذلك لحكومة مالي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، بحسب بيان منسوب إلى المتحدث باسمه.

وأكد السيد غوتيريش مجددا عزم الأمم المتحدة على مواصلة دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها السلطات المالية والشعب من أجل تحقيق الاستقرار في بلدهم، بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في إطار ولايات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتهدف عملية بارخان إلى مكافحة المتمردين في منطقة الساحل الإفريقي، وقد بدأت في أغسطس 2014، وتتكون من قوة فرنسية قوامها ثلاثة آلاف جندي.