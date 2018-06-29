الأمين العام يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في جنوب غرب سوريا واحترام اتفاق التهدئة

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء الهجوم العسكري وآثاره المدمرة على المدنيين، ودعا "جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق."

وقال في البيان "يجب على جميع أصحاب المصلحة وقف الهجمات الموجهة ضد المرافق الطبية والتعليمية على الفور، وإتاحة الظروف الأمنية اللازمة لاستئناف عمليات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون مزيد من التأخير."

كما حث الأمين العام "المجتمع الدولي على الاتحاد لوضع حد لهذا الصراع الموسع، الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في سوريا والدول المجاورة."

وفيما أعلن الأمين العام أنه سيواصل، ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بذل قصارى جهدهما لدفع العملية السياسية إلى الأمام على أساس المشاورات الأخيرة في جنيف، دعا جميع المعنيين إلى التركيز على هذه الغاية.

