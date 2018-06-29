زيد يحذر من وقوع كارثة في درعا

وبحسب بيان صدر عن مكتب مفوض حقوق الإنسان اليوم الجمعة، أفادت التقارير بهروب الآلاف من منازلهم. و حذر من أن يؤدي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، بين نيران قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة وتنظيم داعش من جهة أخرى.

وقد سيطرت القوات الحكومية وحلفاؤها على مدينة بصر الحرير الحيوية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى التي تقع في الجزء الشرقي من درعا، بما فيها منطقة اللجاة.

وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى ورود تقارير إلى مكتبه تفيد "بعدم السماح للمدنيين، خلال الأيام القليلة الماضية، بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء، عبر نقاط تفتيش حكومية تقع في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من درعا، إلا مقابل تسديدهم مبلغا ماديا."

وتابع المفوض السامي قائلا: "مازالت مختلف الأطراف في سوريا تستخدم المدنيين كرهائن. نذكـر كافة الأطراف في النزاع بأن القانون الدولي يفرض عليهم بذل أقصى جهد لحماية المدنيين، وندعوهم إلى تأمين ممر آمن لكل من يرغب في الفرار، وحماية كل من يرغب في البقاء في كافة الأوقات."

المزيد في بيان مفوضية حقوق الإنسان.