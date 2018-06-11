الأمم المتحدة تشدد على ضرورة مواصلة فتح ميناء الحديدة

مارك لوكوك تحدث للصحفيين بعد المشاورات، وقال إنه طلب من أعضاء مجلس الأمن المساعدة في ثلاثة أشياء.

"أولا ضمان عمل كل الأطراف المعنية معا لضمان بقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين وعملهما بدون تعطيل، كي نتمكن من مواصلة الإغاثة الإنسانية والمستويات الكافية من الصادرات التجارية الأساسية أيضا."

كما طلب لوكوك من أعضاء المجلس ضمان التزام كل أطراف الصراع بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية واتخاذ خطوات فاعلة لضمان المبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والتناسب، واتخاذ التدابير الاحترازية.

والطلب الثالث الذي تقدم به المسؤول الدولي لمجلس الأمن هو ضمان نجاح جهود المبعوث الدولي غريفيثس لمنع وقوع المعركة في الحديدة، وانخراط الجميع بشكل جاد وإيجابي وبناء مع خطته التي سيقدم إحاطة بشأنها إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل للتحرك قدما على مسار عملية السلام في اليمن.

