الأمطار تهدد حياة آلاف اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش

ووفق بيان صحفي صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، فقد أبلغت الوكالات الإنسانية عن وقوع 59 حادثة، منها انجرافات طينية ورياح عاتية وصواعق خلال الأيام الماضية.

وفي نفس الفترة أفادت الوكالات بتضرر أكثر من تسعة آلاف شخص، مع توقع ارتفاع هذا العدد نتيجة استمرار هطول الأمطار.

مانويل بيريرا منسق عمليات الطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرة قال إن الوضع في المخيمات يصبح أكثر صعوبة مع كل قطرة مطر. وأشار إلى أن نحو مليون شخص يقيمون على تلال طينية لم يعد فيها أشجار تمنع الانجراف الطيني.

وقال إن الوكالات الإنسانية تسابق الزمن لإنقاذ الأرواح، مشددا على الحاجة إلى مزيد من التمويل لاستمرار وتوسيع الدعم الإنساني أثناء موسم الأمطار.

وأضاف بيريرا أن العمليات الإنسانية في المنطقة لم تتلق إلا 22 في المئة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب لها، وحذر من نفاد الأموال اللازمة لتلك العمليات بنهاية الشهر الحالي.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للهجرة أنها تكثف جهودها بشكل عاجل لتأمين البنية الأساسية وتحسين الاستعدادات، كما تعمل مع شركائها لضمان استمرار تقديم المساعدة المنقذة للحياة للاجئين بما في ذلك الماء والحماية والرعاية الصحية.