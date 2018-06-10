قلق أممي بسبب الضربات الجوية على قرية زردانة شمال إدلب

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام، دعا فيه إلى إجراء تحقيق كامل في الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنه، لا سيما الادعاءات بأنه كان هناك ضربة جوية ثانية استهدفت أول المستجيبين.

وأشار الأمين العام في بيانه إلى أن إدلب تعتبر جزءاً من اتفاق إزالة التصعيد الذي تم التوصل إليه في أستانا، ودعا ضامنيه إلى الوفاء بالتزاماتهم.

وشدد الأمين العام على المحنة الخطيرة التي يعيشها ما يقدر بـ 2.3 مليون شخص في محافظة إدلب، ستون في المئة منهم من المدنيين الذين تشردوا من مناطق أخرى بسبب النزاع، وكان آخرهم من الغوطة الشرقية.

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري للأعمال القتالية وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

