مسؤول أممي: إزالة الألغام من غرب الموصل قد يستغرق عشر سنوات على الأقل

هذا بحسب السيد حاتم الإرياني، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس)، الذي عاد مؤخرا من المدينة بعد الاطلاع على آخر جهود الأمم المتحدة في تطهير المدينة.

وقال السيد الإرياني في حوار مع أخبار الأمم المتحدة أنه على مدى حياته العملية، لم يشهد قط هذا الكم من المخاطر المتفجرة والأفخاخ، مشيرا إلى أن عملية إزالة هذه المخاطر والألغام قد تستغرق عشر سنوات أو أكثر. الأمر الذي سيفاقم من محنة آلاف النازحين من المدينة، الذين يقبعون الآن في المخيمات بانتظار العودة إلى ديارهم.

تفاصيل أوفى في الحوار التالي.