الأمين العام يدين الهجوم الانتحاري الذي استهدف رجال دين في أفغانستان

4 حزيران/يونيه 2018
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الانتحاري الذي وقع في كابول اليوم الاثنين واستهدف تجمعا لعلماء دين من جميع أنحاء البلاد لتعزيز السلام في أفغانستان.
وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك إلى وقوع عدد من الضحايا المدنيين. وأكد الأمين العام من جديد أن العنف لايمكن تبريره بأي حال من الأحوال قائلا "إن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو انتهاك واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان."
وقدم الأمين العام تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف الأمم المتحدة بجانب شعب وحكومة أفغانستان في سعيهما لبناء مستقبل سلمي لبلدهما.