الأمين العام يدين الهجوم الانتحاري الذي استهدف رجال دين في أفغانستان

وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك إلى وقوع عدد من الضحايا المدنيين. وأكد الأمين العام من جديد أن العنف لايمكن تبريره بأي حال من الأحوال قائلا "إن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو انتهاك واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وقدم الأمين العام تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف الأمم المتحدة بجانب شعب وحكومة أفغانستان في سعيهما لبناء مستقبل سلمي لبلدهما.