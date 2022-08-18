الأمم المتحدة تدين مقتل وإصابة العشرات في هجوم على مسجد في كابول

وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب نُشر على حسابها على تويتر "ندين هجوم الأمس على مسجد في كابول، والذي يعتبر الأحدث في سلسلة التفجيرات المزعجة التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا في الأسابيع الأخيرة، وهو أعلى عدد شهري من الضحايا المدنيين خلال العام الماضي".

مع استمرار التدهور الأمني، دعت الأمم المتحدة طالبان- بصفتها سلطات الأمر الواقع- إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع جميع أشكال الإرهاب في أفغانستان.

وشددت على ضرورة تقديم دعم إضافي للمجتمعات الضعيفة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقدمت البعثة خالص تعازيها لأسر القتلى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هجمات متواصلة

في أيار/مايو الماضي، أدانت الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة في أفغانستان، بما في ذلك على سيارات الركاب في مدينة مزار الشريف ومسجد شريف حضرة زكريا في مدينة كابول، والتي أودت بحياة العديد من المدنيين، من بينهم أفراد من طائفة الهزارة الشيعية. وما لا يقل عن 16 طفلا.

وتؤكد الأمم المتحدة أن "الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المساجد، محظورة تماما بموجب القانون الدولي الإنساني."

وفي نيسان/أبريل من هذا العام أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم المميت الذي وقع على مسجد خليفة صاحب غربي كابول خلال صلاة يوم الجمعة، وأثّرت بشكل مباشر على اثنين على الأقل من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم كانوا داخل المسجد وقت الهجوم.