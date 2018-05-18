اليونيسف ترحب بتسريح 210 من الأطفال الجنود في جنوب السودان

ويعتبر هذا التسريح هو الثالث من نوعه هذا العام، حسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن اليونيسف، ليصل بذلك إجمالي عدد الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم هذا العام إلى 806 أطفال، ومن المتوقع إطلاق سراح المزيد من الأطفال خلال الأشهر المقبلة.

وعن ذلك قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، في المؤتمر الصحفي اليومي:

"خلال الاحتفال، تم نزع سلاح الأطفال بشكل رسمي وتم تزويدهم بملابس مدنية. وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم الآن. كما أنهم سيتلقون المشورة والدعم النفسي كجزء من برنامج إعادة الإدماج. وفور إعادتهم إلى أسرهم، سيتم تزويدهم وأسرهم بمساعدات غذائية لمدة ثلاثة أشهر من أجل المساعدة على إعادة إدماجهم الأولي. كما أنهم سيتلقون تدريباً مهنياً يهدف إلى تحسين دخل الأسرة والأمن الغذائي. وستضمن اليونيسف وشركاؤها حصول الأطفال المحررين على خدمات التعليم."

يشار إلى أن هناك حوالي 19 ألف طفل ما زالوا يخدمون في صفوف القوات والجماعات المسلحة في جنوب السودان. وتحث اليونيسف جميع أطراف النزاع على إنهاء تجنيد الأطفال وإطلاق سراح جميع الأطفال من صفوفها.