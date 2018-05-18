مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن القلق بشأن الحكم بإعدام نورا حسين

وحثت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال تصريحات صحفية في جنيف يوم الجمعة السلطات السودانية على ضمان الحماية الكاملة للصحة الجسدية والنفسية لنورا أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الاحترام الكامل لحقوقها في المحاكمة العادلة والاستئناف. قائلة إن قضية نورا حسين أعادت إلى الأضواء قضايا التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي.

وأضافت رافينا:

"لقد تلقينا معلومات مفادها أن المحكمة لم تأخذ في اعتبارها زواج نورا حسين القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المرأة كدليل للتخفيف من العقوبة، وأن الضمانات الأكثر صرامة للمحاكمة العادلة لم تتحقق في هذه الحالة".

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا قد ناشدوا "باسم أصوات نساء وفتيات العالم" حكومة السودان إنقاذ حياة حسين وحماية حياة النساء والفتيات على النحو المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة."، قالت الوكالات "

ويأتي حكم الإعدام على نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما لإدانتها بقتل الرجل الذي اغتصبها بعد إجبارها على الزواج منه.