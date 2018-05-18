خبراء أمميون يحثون إسرائيل على عدم ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في القدس

وأشار بيان خبراء* الأمم المتحدة إنه "وفقاً للتقارير والبيانات العامة، ألغت حكومة إسرائيل تصريح عمل السيد شاكر في ضوء دفاعه المزعوم في الماضي عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات."

وقال خبراء الأمم المتحدة "إن ترحيل السيد شاكر يبعث برسالة مزعجة بأن إسرائيل تقاوم تقصي الحقائق والحوار حول حقوق الإنسان الذي تقوم به هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية منها طوال الوقت وفي كل جزء من العالم تقريباً."

*خبراء حقوق الإنسان الذين أصدروا البيان هم: مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.