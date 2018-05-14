الأمين العام يعرب عن بالغ قلقه إزاء أحداث غزة ويدعو إلى ضرورة احتواء النزاع

ودعا الأمين العام إلى ضرورة احتواء الأوضاع قائلا، "يجب على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام الذخيرة الحية. وتقع على عاتق حماس وقادة المظاهرات مسؤولية منع جميع أعمال العنف والاستفزازات،" وفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي في فيينا، قال غوتيريش "هذه أحد الأسباب التي تجعلني أؤمن بأننا بحاجة إلى حل سياسي للقضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وأنه لا يوجد حل آخر لخيار الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش معا بسلام، ولكل منهما عاصمته في القدس."

ومع تزايد التوترات وتوقع المزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة، شدد الأمين العام على "حتمية أن يبدى الجميع أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، بما في ذلك ضمان عدم تعرض جميع المدنيين وخاصة الأطفال للضرر."

وقد أبلغت المستشفيات عن استنفاد الإمدادات الطبية الأساسية بالفعل، فضلا عن الأدوية والمعدات، وفق البيان.

وفي هذا الشأن، أشار غوتيريش إلى الحاجة الملحة إلى التمويل الإنساني وتحسين الوصول لتلبية هذه الاحتياجات وغيرها من الاحتياجات القائمة أو الناشئة، قائلا إن "العنف المستمر يؤكد الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي."

وقد أفادت الأنباء بمقتل 16 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية يوم الاثنين، بينهم صبي في الرابعة عشرة من عمره ورجل على كرسي متحرك فضلا عن إصابة نحو 500 متظاهر. تأتي الاحتجاجات إحياء لذكرى النكبة ورفض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفي نفس السياق، حثت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إسرائيل على وضع حد فوري للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت اللجنة في بيان لها إسرائيل إلى الشروع في إجراء تحقيق محايد ومستقل بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين امتثالا للمعايير الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها.