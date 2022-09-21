وأشار السيد محمد يونس المنفي- خلال تقديمه خطاب بلاده في المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، اليوم الأربعاء- إلى أن بلاده "تمر بعقد من الزمن يملؤه الألم والأمل، وهي تتلمس طريقها نحو بناء دولة المؤسسات، وإرساء مبادئ الديمقراطية".

وعبر عن شكره للاتحاد الأفريقي على تعاونه مع بلاده من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود.

وقال المنفي إن المجلس الرئاسي تابع بحرص شديد، جولات الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي قال إنها "لم تفض بعد إلى أي اتفاق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وشدد على ضرورة ألا تستمر هذه الحوارات من دون حدود زمنية، "وأنه على استعداد تام للتدخل؛ من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود متى ما استلزم الأمر ذلك".

دور إيجابي للأمم المتحدة

من ناحية أخرى، أوضح المنفي أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في ليبيا "على الرغم مما شابه من تباطؤ في الآونة الأخيرة"، على حد تعبيره.

وقال إنه يتطلع إلى دور فاعل للأمم المتحدة من خلال القيادة الجديدة لبعثتها.

وحث المنظمة الدولية على مباشرة العمل الجاد "لدعم حلولٍ وطنيةٍ جامعة لما تمر به البلاد من انسداد سياسي، فتح الطريق أمام المغامرات والمبادرات الفردية، ويكاد أن يعصفَ بكل الإنجازاتِ السياسيةِ التي تحققت من خلال الحوار الليبي، الذي رعته منظمة الأمم المتحدة في ليبيا".

ودعا رئيس المجلس الرئاسي كذلك إلى إعادة الزخم إلى المسار الاقتصادي، "أحد المسارات الثلاثة لمؤتمر برلين، الذي أُهملت مخرجاته فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد النفطية، وضبط الإنفاق العام، وتوجيهه لمستحقيه، والحد من سطوة الفساد"، على حد تعبيره.

التدخل الخارجي في ليبيا

السيد المنفي حذر في خطابه من أن المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي، "وحروب الوكالة، وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا"، لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل.

وقال إن التدخل الدولي السلبي لا يزال يرسم مسارات من "الحلول المتناقضة، تدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء، وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة، لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن"، على حد تعبيره.

إدارة مواد النفط بشفافية

على الصعيد الاقتصادي، قال المنفي إن المجلس الرئاسي الليبي يدعم كافة الجهود التي أفضت إلى استئناف إنتاج النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا، لما في ذلك من مصلحة وطنية واستقرار للأسواق الدولية، التي تشهد ضغوطات كبيرة على الاقتصادات المستهلكة للطاقة.

وأكد حرص المجلس الرئاسي الليبي على إدارة شفافة وعادلة لعوائد النفط، "ثروة كل الليبيين، بشكل يُحيّدُ المال العام عن الصراع السياسي، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد، دون تمييز سياسي أو جغرافي، الأمر الذي في حال إنجازه قد يخفف من حدة الصراع الدائر على السلطة التنفيذية، ويوفر بيئة أكثر استقرارا ومُلاءَمةً للتحول الديمقراطي المنشود".

ذكرى عمر المختار

يحيي الشعب الليبي هذا الشهر ذكرى استشهاد عمر المختار بطل المقاومة ضد المستعمر، وفقا للسيد المنفي والذي أشار إلى أن الشعب الليبي يستلهم من كفاح أجداده الصبر والإصرار على حقوقه، ومن حكمة آبائه المؤسسين التسامحَ لبناء الوطن.

وأكد أن ليبيا "ستعود بجوارها العربي، وعمقها الأفريقي، وفضائها الأوروبي، همزة وصل للحضارات، وبوتقة اقتصادية تلتقي فيها مصالح العالم بأسره".