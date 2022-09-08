الأمين العام يعين النمساوي فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان

وسيخلف ميشيل باتشيليت من شيلي، التي أعرب لها الأمين العام عن امتنانها على التزامها وتفانيها في خدمة الأمم المتحدة.

لقد كرس السيد تورك حياته المهنية الطويلة والمتميزة للنهوض بحقوق الإنسان العالمية، ولا سيما الحماية الدولية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم – ألا وهم اللاجئون وعديمو الجنسية.

خطتنا المشتركة

وهو حاليا وكيل الأمين العام للسياسات في المكتب التنفيذي للأمين العام حيث ينسق عمل السياسة العالمية.

كما أنه يكفل التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في متابعة "دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان" وتقريره خطتنا المشتركة، الذي يحدد رؤية لمواجهة التحديات المترابطة في العالم على أسس الثقة، والتضامن وحقوق الانسان.

وشغل سابقا منصب الأمين العام المساعد للتنسيق الاستراتيجي في المكتب التنفيذي للأمين العام (2019-2021).

الاسترشاد بالقانون الدولي في الحياة العملية والدراسية

UNHCR Tanzania/Abdul Khalif من الأرشيف: مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية فولكر تورك في زيارة إلى مخيم ندوتا في تنزانيا.

على مدار حياته المهنية، شغل عددا من المناصب الرئيسية بما في ذلك في مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث شغل منصب مدير شعبة الحماية الدولية (2009-2015)؛ ومدير التطوير التنظيمي والإدارة (2008-2009)؛ ورئيس قسم سياسة الحماية والاستشارات القانونية (2000-2004).

كما خدم السيد تورك المفوضية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كممثل في ماليزيا؛ مساعد رئيس البعثة في كوسوفو والبوسنة والهرسك على التوالي؛ منسق الحماية الإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وفي الكويت.

السيد تورك حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة فيينا ودرجة الماجستير في القانون من جامعة لينز بالنمسا. له منشورات كثيرة عن القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية ولديه معرفة عملية بالإسبانية.

