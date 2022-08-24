العراق: الأمم المتحدة تحث الأطراف على الالتزام بالحوار سبيلا لحل الخلافات

وقال دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إنه سُئل عن الوضع في العراق، قبل أيام.

وأضاف قائلا: "بينما يجب صون الحق في الاحتجاجات السلمية في جميع الأوقات، فإن العمل وفقا للدستور واحترام مؤسسات الدولة ضروريان أيضا لحل الوضع الحالي".

على صعيد ذي صلة، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية. "ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".

ودعت في تغريدة على تويتر إلى ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.