الأمم المتحدة تأسف لطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية مغادرة المتحدث باسم مونوسكو البلاد

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: "تماشيا مع وضع الأمم المتحدة بموجب ميثاق المنظمة، أية شواغل قد تكون لدى الحكومة بشأن تصرفات أحد أعضاء البعثة، ينبغي أن تُثار مباشرة مع قيادة البعثة."

وبناء على ذلك، تعمل البعثة ومقر الأمم المتحدة الدائم، مع الحكومة لمعالجة هذه المسألة، بحسب الناطق الرسمي.

وردّا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن مكان تواجد المتحدث الرسمي، ماتياس غيلمان، وما إذا كان قد غادر البلاد، قال دوجاريك إنه كان متواجدا خارج البلاد عندما حدث ذلك.

وردّا على أسئلة الصحفيين بشأن الوضع على الأرض، خاصة بعد أحداث يوم الأحد الماضي، قال دوجاريك: "السيناريو، بكل وضوح، متوتر، نقوم بإجراء تحقيق إزاء ما حدث يوم الأحد الماضي، حيث قُتل مدنيون، على أمل الحصول على بعض المعلومات الأولية في الأيام القليلة المقبلة."

وأضاف "أننا على اتصال مع الحكومة والمجتمعات المحلية لضمان وجود حوار مفتوح وصريح."

وقد اجتمع مجلس الأمن صباح اليوم في مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأطلعهم جان-بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، على آخر التطورات.

