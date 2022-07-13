مقتل 39 شخصا وتضرر آلاف المنازل بسبب الفيضانات في أفغانستان

نقلا عن العاملين في المجال الإنساني في البلاد، أفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بارتفاع معدل الفيضانات في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقومون بتعبئة الموارد للاستجابة للاحتياجات ويركزون على المساعدات الغذائية الطارئة.

وقد حذرت وكالة الأرصاد الجوية الأفغانية من أمطار رعدية وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية التي ما زالت تعاني من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في 22 حزيران/يونيو.

أما في مقاطعة باميان، فقال فرحان حق إن الزملاء في المجال الإنساني يواصلون مساعدة النازحين داخليا الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في بلخاب في مقاطعة سار- إي- بول في شمال البلاد.

وأوضح أن مفوضية شؤون اللاجئين قدمت الخيام والإمدادات الأخرى لأكثر من 4000 شخص، في حين قدم برنامج الأغذية العالمي الغذاء لما يقرب من ألفي شخص.

من جهتها، قدمت منظمة اليونيسف الرعاية الصحية والحماية والمساعدة التغذوية لأكثر من 500 شخص.