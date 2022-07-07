لبنان: مجلس الأمن يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ويؤكد أن استقرار البلاد أولوية مشتركة 

وفي بيان صحفي صدر اليوم الخميس، أحاط المجلس علما بتعيين نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا للوزراء في 23 حزيران /يونيو الجاري، وتقديم تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية بعد ستة أيام.

وشدد أعضاء المجلس على مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين وواجبهم في العمل معا لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني، في ظل شدة الأزمات المتفاقمة في البلاد. وشددوا على الأهمية الحيوية للالتزام بالجدول الزمني الدستوري حتى تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها.

كما شجع مجلس الأمن على اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الشباب وتعزيز المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وتمثيلها، بما في ذلك في الحكومة الجديدة، فضلا عن تمكينها اقتصاديا.



وشدد أعضاء مجلس الأمن أيضا على ضرورة التنفيذ العاجل للإصلاحات الملموسة التي سبق تحديدها والتي من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لمطالب اللبنانيين. وشددوا على دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك البرلمان المنتخب حديثاً والحكومة الجديدة، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة غير المسبوقة، واجتثاث الفساد، وتحقيق حوكمة أكثر استجابة.

وشدد المجلس أيضا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال، وأكد أن استقرار لبنان أولوية مشتركة.

