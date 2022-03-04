رافاييل غروسي يعلن استعداده للسفر إلى محطة تشيرنوبيل لضمان الالتزام بسلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عقد اليوم مؤتمرا صحفيا في الساعة 10:30 بتوقيت وسط أوروبا، في مركز فيينا الدولي (VIC).

وخلال المؤتمر أطلع المدير العام غروسي الصحفيين على الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

مقذوف يصيب مبنى قريب من إحدى المفاعلات

وذكر السيد غروسي في بيان أن أوكرانيا أبلغت الوكالة اليوم بأن "القوات الروسية قد فرضت سيطرتها على موقع محطة زابوريجيا للقوى النووية، ولكن يظلُّ موظفو المحطة النظاميون قائمين على تشغيلها ولم يشهد الموقع انبعاث أيّ مواد مشعة".

وفور ورود الخبر، تحدث المدير العام السيد غروسي مع رئيس الوزراء دونيس شميهال وأيضا ومع الهيئة الرقابية النووية الوطنية للبلد والجهة المشغلة بشأن الوضع الخطير. ودعا المدير العامة إلى وقف استخدام القوة وحذر من وقوع خطر كبير إذا ما تم قصف أي مفاعل.

وكان النظراء الأوكرانيون قد أبلغوا الوكالة بأن مقذوفا أصاب ليلا مبنى مخصصا للتدريب على مقربة من إحدى وحدات المفاعلات بالمحطة، مما أدى إلى وقوع حريق محدود النطاق تم إطفاؤه في وقت لاحق.

وأبلغت هيئة الرقابية الأوكرانية الوكالة الأممية بأن النار المندلعة في الموقع لم توثِر على المعدات "الأساسية" وإن عمال المحطة قاموا باتخاذ إجراءات تخفيفية. وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تغيير في مستويات الإشعاع في المحطة.

حالة تأهب قصوى

وفيما ما بعد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها أن "نظم الأمان الخاصة بالمفاعلات الستة في المحطة لم تتأثر ولم يترتب على الحريق انبعاث أيّ مواد مشعة، وأن نظم الرصد الإشعاعي في الموقع لا تزال تعمل بكامل طاقتها."

وفي هذا السياق قال المدير العام غروسي إن "مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة قد وُضع في حالة التأهب الكامل بسبب الأحداث التي شهدتها محطة زابوريجيا للقوى النووية."

وأوضح أن موظفين سيبقون في المركز على مدار الساعة لاستقبال المعلومات عن التطورات وتقييمها ونشرها بصورة متواصلة.

وقال المدير العام غروسي إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في كبرى محطات القوى النووية في أوكرانيا، وإن "الأولوية الأهم هي ضمان أمان وأمن المحطة ومصادر إمدادها بالكهرباء والموظفين القائمين على تشغيلها."

وتابع السيد غروسي: "إنني قلق إلى أقصى درجة بشأن الوضع في محطة زابوريجيا للقوى النووية وما شهدته أثناء الليل. إن إطلاق القذائف في منطقة توجد فيها محطة للقوى النووية يخالف المبدأ الأساسي الذي يقضي بوجوب المحافظة على السلامة المادية للمرافق النووية وصَون أمانها في جميع الأوقات".

وتواصل الوكالة رصد التطورات في محطة زابوريجيا للقوى النووية عن كثب، وهي في اتصال مستمر مع أوكرانيا.