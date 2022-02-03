الأمين العام: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاك بغيض لحقوق الإنسان 

وتحتفي الأمم المتحدة بـ اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في 6 شباط/فبراير من كل عام.

وقال السيد غوتيريش في رسالته بالمناسبة إن أكثر من 4 ملايين فتاة يتعرضن سنويا لخطر هذا الشكل من أشكال العنف الشديد. "ومن دواعي الأسف أن جائحة فيروس كورونا أثرت على خدمات الرعاية الصحية وجعلت عددا أكبر من الفتيات عرضة لهذا الخطر".

وأكد الأمين العام على ضرورة وضع حد لهذا "المظهر الصارخ من مظاهر عدم المساواة بين الجنسين".

تدابير استثمارية عاجلة

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "التعجيل بالاستثمار من أجل وضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

وقال السيد غوتيريش إنه بوسعنا، ومن خلال اتخاذ تدابير استثمارية عاجلة واعتماد إجراءات في الوقت المناسب، أن نحقق الغاية المدرجة ضمن أهـداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030 وتهيئة عالم يحترم سلامة المرأة واستقلاليتها.

وأشار إلى دعم الأمم المتحدة مع شركائها المبادرات الرامية إلى إحداث تحول في الأعراف الاجتماعية التي تتسبب في دوام هذه الممارسة. "حيث يعمل الشباب إلى جانب منظمات المجتمع المدني على إسماع أصواتهم تحقيقا لهذه الغاية. ويسعى المشرعون في العديد من البلدان إلى النهوض بتغيير إيجابي في هذا الصدد".

وفي هذا اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قال الأمين العام:

"ندعوكم إلى ضم صوتكم إلى أصواتنا الداعية إلى التعجيل بالاستثمار من أجل وضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ودعم حقوق الإنسان الواجبة لجميع النساء والفتيات".

© UNICEF/Harandane Dicko نساء في مالي يحضرن ورشة حول إنهاء زواج الأطفال وختان الإناث.

كوفيد-19 يعكس التقدم

وبمناسبة هذا اليوم الدولي، حذرت منظمة اليونيسف من مغبة أن يعكس كوفيد-19 عقودا من التقدم بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأشارت إلى أن إغلاق المدارس وتعطل الخدمات التي تحمي الفتيات من هذه الممارسة الضارة تعني احتمال حدوث مليوني حالة تشويه إضافية خلال العقد المقبل.

وقالت نانكالي مقصود، كبيرة المستشارين المعنيين بمنع الممارسات الضارة باليونيسف:

"يزداد خطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بشكل كبير عندما لا تتمكن الفتيات من الوصول إلى الخدمات الحيوية والمدارس والشبكات المجتمعية- مما يهدد صحتهن وتعليمهن ومستقبلهن. بينما نحتفل باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ونقترب من عامين من انتشار الجائحة، يجب أن نعيد الالتزام بالعمل المنسق والممول جيدا للعودة إلى المسار الصحيح وإنهاء هذه الممارسة في كل مكان".

مضاعفات صحية خطيرة

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاك لحقوق الفتيات ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وحتى الموت.

تتعرض الفتيات اللاتي تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث لخطر متزايد من زواج الأطفال والتسرب من المدرسة، مما يهدد قدرتهن على بناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولأسرهن ومجتمعاتهن.

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