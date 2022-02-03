رابحة: برنامج لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا ومساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال العمل

يهدف برنامج رابحة، الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل كبير في مصر بحلول منتصف عام 2024.

يتم تمويل برنامج رابحة بواسطة الحكومة الكندية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس الوطني للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البرنامج المشترك الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة في القطاع الخاص المصري في سبع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، بني سويف والمنيا.

وسيعمل البرنامج على تسخير الإمكانات الكاملة لهؤلاء النسوة بصفتهن رائدات أعمال وموظفات في سلاسل القيمة المستهدفة التالية: نخيل التمر؛ النباتات الطبية والعطرية؛ الحرف اليدوية والمعلومات والاتصالات.

وهو يتبنى نهجا متعدد القطاعات ويجمع بين الأنشطة على مستوى السياسات والمؤسسات والأفراد.

وقد أجرت منظمة اليونيدو ثلاث دراسات حول سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة في إطار برنامج: نخيل التمر، والنباتات الطبية والعطرية، والحرف اليدوية.

وقد ساعدت هذه الدراسات في تطوير التدخلات القائمة على الأدلة التي تراعي الاحتياجات الحقيقية لأصحاب الأعمال والموظفات، والتحديات التي يواجهنها في كل محافظة وفي كل قطاع.

أظهرت نتائج هذه الدراسات أن الحرف اليدوية هي أكثر القطاعات الواعدة بالنسبة للأعمال التي تقودها النساء والعمل اللائق.

صناعة الحقائب

إحسان هي إحدى المستفيدات من مشروع رابحة. بدأت تتعلم كيفية صنع الحقائب وهي لا تزال في المدرسة، حيث كانت تفكك الحقائب لفهم كيفية صنعها من الصفر.

كانت إحسان تتعلم شيئا جديدا في كل مرة تصنع فيها حقيبة جديدة. ساعدها هذا النهج التجريبي في تطوير معرفتها ومهاراتها بالمنتج للوصول إلى المستوى التالي. تعتمد إحسان أيضا على موارد التدريب المتوفرة عبر الإنترنت لتوسيع خبرتها.

وتستخدم الأرباح المتواضعة التي تجنيها لشراء لوازم جديدة لمشروعها الصغير. رسالتها إلى رائدات الأعمال الطموحات المهتمات بالحرف اليدوية هي البدء على الفور، والبحث عن المعرفة حول كيفية تنمية مهاراتهن وأعمالهن.

US Government يهدف برنامج رابحة، الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل كبير في مصر بحلول منتصف عام 2024.

صناعة الهدايا التذكارية

فقيهة هي مستفيدة أخرى من برنامج رابحة. وهي تعمل في ورشة عمل حيث يتعلم الناس كيفية صنع الهدايا التذكارية التي تباع في البازارات والمتاجر في منتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة.

كما أنها تدير أعمالها الخاصة في المنزل، حيث تصنع المحافظ الجلدية، وتأثيث المنزل، والخياطة. تقول إنها تستطيع إدارة أعمالها أثناء رعاية أسرتها، وتحث النساء الأخريات على فعل الشيء نفسه من خلال إنشاء أعمال لدعم أنفسهن.

معرض تراثنا للحرف اليدوية

تخطط اليونيدو لعقد دورات تدريبية تستهدف تلبية احتياجات رائدات الأعمال والموظفات.

وستشمل هذه الدورات تطوير المنتجات، الابتكار، التواصل، العلامات التجارية، واستراتيجيات التسويق والترويج.

يتضمن هذا النهج رقمنة نماذج الأعمال الحالية من خلال التسويق الإلكتروني والمبيعات، بهدف دعم استمرارية الأعمال أثناء جائحة كورونا وما بعدها، بالإضافة إلى التدريب على المهارات التقنية التي تتطلبها سلاسل القيمة الرئيسية.

كجزء من البرنامج، قدمت اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر استشارات حول تطوير الأعمال والعلامات التجارية للمنتجات والاستشارات القانونية لرائدات الأعمال المشاركات في معرض تراثنا للحرف اليدوية السنوي الذي تنظمه وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وتضمنت الاستشارات تشخيصا سريعا لاحتياجات العمل والتحديات، يليها تقديم المشورة والاستراتيجيات التجارية المصممة خصيصا بهدف تحسين إنتاجية وربحية الأعمال التي تقودها النساء.

تعد مشاركة اليونيدو في معرض تراثنا مكملا لعملها المستمر في قطاع الحرف اليدوية والهادف إلى الإسهام في تحقيق هدفها المتمثل في تقديم الدعم لـ 1100 من رواد الأعمال الطموحين والقائمين.

الاستجابة للاعتبارات الجنسانية

ستطلق اليونيدو تدريبا للمسؤولين الحكوميين من خمس مؤسسات مركزية في القاهرة في أوائل عام 2022.

ويهدف تدريب المدربين هذا إلى تعزيز خدمات الدعم الحكومية التي تستهدف رائدات الأعمال وأصحاب الأعمال في مصر حتى يكونوا أكثر استجابةً للاعتبارات الجنسانية ومصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الحقيقية للأعمال التجارية التي تقودها النساء، وبشكل عام تكون في متناول هذه الفئات من النساء في القطاعات الرئيسية لتدخلات اليونيدو.

تتعهد اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعمل على تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، ويساهم برنامج رابحة المشترك على وجه الخصوص في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين؛ الهدف الثامن المعني بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف العاشر المعني بالحد من أوجه عدم المساواة.