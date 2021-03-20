اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية لدعم المزارعين وتمكين المرأة الريفية

تم توقيع الاتفاق في محافظة الأقصر. مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء على جانب من مشروعات برنامج الأغذية العالمي بصعيد مصر من خلال زيارة وفد البرنامج لمحافظه الأقصر:

Khaled Abdul-Wahab السيد منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يوقعان الاتفاق.

إنشاء منصة "التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية" بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً، هو أحد أهداف الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي كما قال السيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مع مانجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، لتفقد مشروعات البرنامج بمحافظة الأقصر. ومضي وزير التنمية المحلية قائلا:

"يعمل برنامج الأغذية العالمي في مصر منذ فترة طويلة، خاصة مع وزارة الزراعة، والآن يعمل البرنامج مع وزارة التنمية المحلية. واليوم تم الاتفاق مع البرنامج على زيادة عدد القرى التي يتم تطويرها، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. كما تم الاتفاق على تطوير عدد من مصانع الأغذية لإنتاج منتجات صالحة للتصدير. وتم الاتفاق على تدشين المنظومة الالكترونية الجيومكانية لسبع وعشرين محافظة مصرية. وتسهم تلك المنظمة في التعريف بطبيعة وعدد سكان كل محافظة واحتياجاتها الاستثمارية والتنموية".

Khaled Abdul-Wahab السيد منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يجتمعان بالمستفيدات من المشروع.

ويتضمن الاتفاق الإطاري بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي مشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر، والذي يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، بالإضافة لمشروع التغيرات المناخية ومشروع التغذية المدرسية، كما تقول الأستاذة أمينة القريعي، مسؤولة الإعلام ببرنامج الأغذية العالمي بمصر:

"بدأ عمل برنامج الأغذية العالمي في مصر عام 1968 بهدف دعم شبكات الأمان بالتعاون مع الحكومة المصرية. ومن أهم تلك المشروعات مشروع التغذية المدرسية الذي يقدم أكثر من مائة وثمانية عشر ألف وجبة غذائية للأطفال في المدارس المجتمعية، بالإضافة لتنفيذ المشروع الأكثر نجاحا وهو مشروع التغيرات المناخية المنفذ في محافظات صعيد مصر، بهدف تدريب المزارعين على التصدي للتغيرات المناخية، ويمتد المشروع لأكثر من ست سنوات. ويهدف أيضا إلى تنويع المحاصيل الزراعية، ويستفيد منه أكثر من مائة وأربعين ألف مزارع".

ومن ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي المنفذ بقرية البغدادي، وفي تلك القرية استمع وزير التنمية المحلية ومدير برنامج الأغذية العالمي لعدد من المستفيدين بجمعية عمر بن الخطاب بالقرية، تحدثوا عما قدمه برنامج الأغذية العالمي لدعم الجمعية في مساعدة ودعم الأسر، وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم، وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية كالإنتاج الحيواني والداجني والمشروعات الزراعية الصغيرة.

Khaled Abdul-Wahab السيد منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال زيارتهم إلى مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة

"اسمي منى نور الدين حصلت من برنامج الأغذية على قرض، ولدي ابني في المدرسة المجتمعية، واستثمرت القرض في توزيع أنابيب البوتاجاز على الأهالي ما أكسبني خبرة واستفدت ماديا مما غير حياتي للأفضل".

"هالة جمال رزق من جزيرة أرمنت الحيط بالأقصر، كون ابني في مدارس الفصل الواحد، فقد استفدت من مشروعات برنامج الأغذية، فحصلت على تدريب لمدة ثلاثة أيام على كيفية تسويق المنتج واختيار المكان المناسب للمشروع. والمشروع عبارة عن تعبئة التوابل، ويقوم زوجي بتوزيعها على المحلات ما ساهم في زيادة دخل الأسرة وتغيير شكل الحياة".

Khaled Abdul-Wahab السيد منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال زيارتهم إلى مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة

هذا من المقرر أن ينفذ برنامج الأغذية العالمي مشروعات في 60 قرية جديدة في خمس محافظات بالصعيد هي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، بتمويل من الحكومة الهولندية والجهات المعنية المصرية، عبر تقديم الدعم للمزارعين لتوحيد الحيازات للأراضي الزراعية الصغيرة واستخدام أساليب الري الحديثة بعد النجاح الذي حققه هذا المشروع في 60 قرية بالمرحلة الأولى.

من محافظة الأقصر جنوب مصر خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة.