الأمين العام يعين اللبنانية كارولين زيادة ممثلة خاصة له ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

وتخلف السيدة زيادة السيد زاهر تانين من أفغانستان الذي أعرب له الأمين العام عن امتنانه لجهوده المتفانية في تعزيز السلام والاستقرار في كوسوفو والمنطقة، وقيادته الفعالة للبعثة.

ثلاثون عاما من الخبرة الدبلوماسية

وقد عملت السيدة زيادة منذ عام 2017 مديرة لإدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات والخدمات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.

وتتمتع بما يقرب من 30 عاما من الخبرة في الدبلوماسية الدولية، وبمسيرة مهنية في السلك الدبلوماسي في لبنان ومعرفة واسعة بالأمم المتحدة إذا إنها قادت وفودا وطنية إلى الأمم المتحدة حول قضايا مثل الهجرة والتنمية المستدامة وعمل الوزارة المتعلق بحقوق الإنسان وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

UN Photo/Eskinder Debebe من الأرشيف: الأمين العام أنطونيو غوتيريش (في الوسط) يلتقي بالممثلين الدائمين للمجموعة العربية. من اليسار: منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين. سيما بحوث الممثلة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية. كارولين زيادة، القائمة بالأعمال في البعثة الدائمة للبنان.(07/25/2017)

نيويورك.. لندن ..النمسا، بعض المحطات في مسيرة كرولين زيادة



وكانت السيدة زيادة نائبة سابقة للممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2006-2017). كما عملت في سفارات لبنان لدى المملكة المتحدة (2004-2006)، وبلجيكا والاتحاد الأوروبي (1994-1999)، وكذلك البعثة الدائمة للبنان في فيينا والسفارات لدى النمسا وكرواتيا وسلوفاكيا (1999-2002). كما شغلت مناصب أخرى في وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.



السيدة زيادة حاصلة على بكالوريوس وماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية، في بيروت، ودبلوم في العلاقات الدولية من جامعة بروكسل الحرة والأكاديمية الدبلوماسية في فيينا.

وهي تتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

