في قمة مجموعة العشرين، الأمين العام يدعو إلى قيادة عالمية نحو التعافي الكامل والعادل بعد الجائحة

وخلال حضوره الافتتاح الرسمي لقمة مجموعة العشرين في روما، ألقى السيد غوتيريش كلمة أمام القادة خلال الجلسة الأولى، بعنوان "الاقتصاد العالمي والصحة العالمية".

إنقاذ الأرواح، ومنع المزيد من المعاناة

في كلمته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى المساواة في اللقاحات. وحث القادة على إظهار القيادة لإنقاذ الأرواح، ومنع المزيد من المعاناة، وتمكين التعافي العالمي الكامل.

#قمة_مجموعة_العشرين:



مسؤولون أمميون يدعون قادة دول المجموعة إلى الالتزام بزيادة إمدادات اللقاحات للدول الفقيرة، وضمان الوصول إلى اللقاحات لجميع الأشخاص المتنقلين ودعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لمكافحة #كوفيد_19 بكل الوسائل المتاحة.https://t.co/e68vO7Woyg — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 30, 2021

كما أكد أهمية قيام مجموعة العشرين بتبني وتنسيق العمل لدعم استراتيجية التطعيم العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إيصال اللقاحات إلى 40 في المائة من الناس في جميع البلدان بحلول النهاية هذا العام، و70 في المائة بحلول منتصف عام 2022.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها في وقت سابق من هذا الشهر للمساعدة في إنهاء ما أصبح جائحة ذات مسارين:

-إذ لا يزال الناس في البلدان الفقيرة معرضين للخطر؛

- بينما يتمتع أولئك الذين يعيشون في البلدان الأكثر ثراءً ذات معدلات تحصين مرتفعة ضد كوفيد-19، بحماية أكبر بكثير.

علاوة على ذلك، في كلمته خلال جلسة العمل، شجع الأمين العام القادة على اتباع مسار لما بعد الجائحة قادر على إعادة إطلاق الاقتصاد العالمي وفي الوقت نفسه مع مكافحة اللامساواة، وكذلك استعادة الثقة بين البلدان النامية والمتقدمة.

على هامش الجلسة، أتيحت الفرصة للسيد غوتيريش للتحدث بشكل غير رسمي إلى عدد من قادة العالم.

المحطة التالية، غلاسكو

بعد اختتام اجتماعاته ومناقشاته في قمة مجموعة العشرين، يتوجه الأمين العام إلى غلاسكو، أسكتلندا، لحضور مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بشأن المناخ، والمعروف بـ COP26، والذي تستضيفه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة بعد وصوله إلى روما، حذر السيد غوتيريش من أنه حتى مع الالتزامات الوطنية الأخيرة، لا يزال العالم يواجه حالة طوارئ مناخية حادة.

على هذا النحو، قال إنه "إذا أردنا نجاحا حقيقيا ... نحتاج إلى المزيد من الطموح والمزيد من العمل. لن يكون ذلك ممكنا إلا من خلال تعبئة ضخمة للإرادة السياسية، وهذا يتطلب الثقة بين الجهات الفاعلة الرئيسية".

لمعرفة المزيد حول مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، أعدت أخبار الأمم المتحدة شرحا مفيدا يسرد كافة التفاصيل حول المؤتمر: ما هو على المحك وكيف يمكن للمؤتمر أن يمهد الطريق لمزيد من العمل المناخي الفعال.

كما تقدم أخبار الأمم المتحدة تغطية خاصة من COP26 في غلاسكو. يمكنكم الاطلاع على جميع قصصنا المتعلقة بمؤتمر الأطراف هنا.