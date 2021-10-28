ماذا تعرفون عن مؤتمر الأطراف للمناخ COP26؟ شاركوا في هذا الاختبار!

هذه فرصتكم لاختبار معلوماتكم، من خلال الاختبار الذي أعده موقع أخبار الأمم المتحدة حول العمل المناخي (الإجابات في أسفل الصفحة).

1) من قال هذه الجملة عن تغير المناخ: "لقد بدأنا عن غير قصد تجربة ضخمة مع نظام هذا الكوكب نفسه"؟

1. مذيع الطبيعة التلفزيوني الأسطوري ديفيد أتينبوره

2. رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر

3. السويدية الناشطة في مجال المناخ غريتا ثونبرغ

2) أربع دول فقط أعضاء في الأمم المتحدة لم تصدق بعد على اتفاق باريس التاريخي لعام 2015. قم بتسمية واحد منها (ستحصلون على نقطة أخرى إذا حزرتم بلدا إضافيا).

3) تم وسم COP15 في كوبنهاغن بالفشل من قبل الكثيرين، لكنه شهد حادثة تحطيم شخصية مرموقة لباب اجتماع خاص كان يعقده قادة الهند والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل. من هي تلك الشخصية؟

1. الممثل والناشط جورج كلوني

2. قاذف الفطائر البلجيكي الشهير نويل غودان، المعروف أيضا باسم جورج لو غلوبييه

3. الرئيس الأمريكي باراك أوباما

4) من منظور تغير المناخ، ما هو القاسم المشترك بين مومباي وميامي وجزر ملديف؟

5) يُعقد مؤتمر الأطراف 26 في اسكتلندا، رغم أنها بلد جميل من نواحٍ عديدة، إلا أنها غير معروفة بمناخها الدافئ المشمس. أي كلمة اسكتلندية تلخص بشكل أفضل توقعات الطقس لمدينة غلاسكو خلال المؤتمر؟

1. موشي Mochie

2. دريخ Dreich

3. دروكيت Drookit

6) ما هي القوة العظمى المرتبطة بالمناخ التي تمتلكها الأعشاب البحرية والغابات وأشجار المنغروف؟

7) ما هي فرقة البوب الكورية الشهيرة التي تم تسمية أعضائها سفراء النوايا الحسنة لـ COP26؟

1. بي تي إس BTS

2. بلاك بينك BLACKPINK

3. إكس تي سي XTC

8) أي مما يلي هو اختصار لخطط خفض الانبعاثات المحسنة التي من المتوقع أن تقدمها كل دولة في COP26، على افتراض أنها لم تفعل ذلك بالفعل؟

1. NDC

2. SDG

3. PRI

9) ما هي الكلمة الوحيدة التي كادت أن تفسد المفاوضات النهائية حول اتـفاق باريس للمناخ في COP21؟

1. ربما

2. يجب

3. المفروض

10) كيف وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نتائج تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) الذي صدر في آب/أغسطس، والذي بيّن أنه ما لم تحدث تخفيضات سريعة ومستدامة وواسعة النطاق في انبعاثات غازات الدفيئة، فإن هدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية سيكون بعيد المنال؟

1. نقطة تحول للعمل المناخي

2. على المسار المؤدي لكارثة مناخية

3. رمز أحمر للإنسانية

تقدم أخبار الأمم المتحدة تغطية خاصة لمؤتمر الأطراف COP26 في غلاسكو. يمكنكم العثور على جميع قصصنا المتعلقة بمؤتمر الأطراف هنا.

الأجوبة

1) أ) مارغريت تاتشر. درست "السيدة الحديدية" الكيمياء في الجامعة، وبالتالي كانت في وضع جيد لفهم خطر تغير المناخ، عندما أدلت ببيان في عام 1988. في العام التالي، أعربت عن مشاعر مماثلة في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قالت إن "التحدي البيئي الذي يواجه العالم بأسره يتطلب استجابة مماثلة من العالم بأسره. ستتأثر كل دولة، ولا يمكن لأي بلد أن يتملص (من الأزمة). يجب على تلك البلدان الصناعية أن تساهم بشكل أكبر لمساعدة تلك الدول غير الصناعية".

2) يوضح موقع معاهدات الأمم المتحدة أن إريتريا وإيران والعراق وليبيا واليمن لم تصدق على اتفاق باريس.

3) ج) الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. مع اقتراب نهاية المؤتمر، وبدون اتفاق بين الولايات المتحدة وكتلة الدول الأساسية (البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين)، سمع السيد أوباما أن قادة هذه الدول كانوا يعقدون اجتماعاً. على مرأى من وسائل الإعلام، وصل إلى غرفة الاجتماعات التي تضم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وأعلن عن نفسه بالقول بصوت عالٍ "هل أنتم مستعدون؟

4) كل تلك الدول معرضة لخطر شديد من تغمر تماما بالمياه، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، في العقود القادمة. وفقا لتوقعات وكالة ناسا، يمكن أن تصبح مومباي تحت الماء بحلول عام 2050، وتظهر بعض الدراسات أن ميامي هي واحدة من أكثر المدن الساحلية تأثرا في العالم، وأن جزر ملديف، وهي دولة جزرية منخفضة تعتمد بشكل كبير على السياحة، تخطط لإنشاء مدينة عائمة، من أجل البقاء طافية.

5) ج) تشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة، لذا فإن كلمة دروكيت "drookit" هي أنسب طريقة لوصف غلاسكو الأسبوع المقبل، ما يشير إلى أننا قد نغرق تماما بالأمطار. كلمة "دريش" “dreich” تبدو مثل الطقس الذي تصفه: كئيب، رمادي، ملبد بالغيوم. لذلك إذا توقف المطر على الإطلاق، فمن المحتمل أن يكون الطقس كئيبا “dreich”! من غير المحتمل أن يكون حارا أو "mochie" على أية حال: mochie هو ما تشعر به عندما يكون الجو حارا ورطبا.

6) كلها حلول قائمة على الطبيعة لتغير المناخ، و "بالوعات كربون" هامة: فغابات عشب البحر تحت الماء لديها القدرة على إزالة كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري الضارة من الغلاف الجوي؛ تقلل برامج إعادة التحريج من تدهور الأراضي وتمتص الكربون؛ ويطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) على أشجار المانغروف تسمية "الحل الفائق" لأزمة المناخ، مشيرا إلى قدرتها على تخزين أربعة أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغابات المطيرة.

7) ب) تم تعيين فرقة بلاك بينك BLACKPINK كمناصرة ل COP26 في شباط/فبراير. فرقة BTS هي من أصدقاء الأمم المتحدة، بعد أن لعبت دورا بارزا خلال أسبوع الجمعية العامة لهذا العام، وقامت بتصوير فيديو موسيقي في مقر الأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن فرقة XTC ليست فرقة بوب كورية، بل فرقة بوب إنجليزية اشتهرت في السبعينيات.

8) NDC تعني المساهمات المحددة وطنيا. SDG تعني أهداف التنمية المستدامة، وهي اللبنات الأساسية لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. و PRI هي مبادئ الاستثمار المسؤول، وهي شبكة مدعومة من الأمم المتحدة من خبراء الصناعة المالية، والتي تعمل على تعزيز الاستثمار المستدام.

9) ب) "يجب" أو ‘Shall’. نتذكر جميعا الصرخات والهتافات بعد اتفاق COP21 المظفرة في باريس، لكن كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة تماما. ففي اللحظة الأخيرة، لاحظ الفريق القانوني لوفد الولايات المتحدة أن كلمة "يجب" ‘Shall’ قد أُدرجت في بند حاسم يتعلق بخفض الانبعاثات بدلاً من "المفروض" “should”. كان الحل الأنيق للمضيف الفرنسي هو أن وصف ذلك بأنه "خطأ مطبعي"، مما ضمن اعتماد الاتفاق بالإجماع.

10) ج) رمز أحمر للإنسانية. أبرز التقرير، الذي أعده 234 عالما من 66 دولة، أن التأثير البشري أدى إلى تدفئة المناخ بمعدل غير مسبوق في آخر 2000 عام على الأقل، كما قال السيد غوتيريش مضيفا: "أجراس الإنذار تصم الآذان، والدليل لا يمكن دحضه". وقال الأمين العام إن العالم وصل إلى نقطة تحول فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل المناخي عند إطلاق تقرير "متحدون في العلم" United in Science في أيلول/سبتمبر. عند إطلاق تقرير فجوة الانبعاثات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذر من "أننا ما زلنا على المسار المؤدي إلى كارثة مناخية".